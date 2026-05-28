سعر اليورو مقابل الين يستسلم لثبات الحاجز-توقعات اليوم 28-5-2026

كرر سعر المؤشر تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز الرئيسي المتمثل بمستوى 7575.00 ليزيد ذلك من فعالية المسار التصحيحي الهابط لنلاحظ ملامسته مؤخرا لمستوى 7498.00, مواصلة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص استئناف السعر للمحاولات التصحيحية لنبقى بانتظار ملامسته قريبا للهدف الأول المستقر عند 7470.00 وبتجاوزه سينجح بالوصول للمحطة التالية المتمثلة بمستوى 7410.00.

نكرر التنويه إلى أن نجاح السعر باختراق لحاجز الرئيسي المذكور سابقا والثبات أعلاه, سيمكنه ذلك من استئناف الهجوم الرئيسي الصاعد لنتوقع استهدافه لمحطات تاريخية جديدة قد تبدأ من 7595.00 و7648.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7410.00 و 7555.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز