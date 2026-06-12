شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التعافي بفضل اتفاق السلام المحتمل فى الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين "الذهب" يواصل الارتداد من أدنى مستوى في 2026

•الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط تعمق خسائرها لأدنى مستوى في شهرين

•ترامب :الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام قريبًا

•من المتوقع توقيع مذكرة التفاهم في جنيف يوم الأحد المقبل



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوياتها في 2026 ،مع استمرار نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ، وبدعم تراجع الدولار الأمريكي وهبوط أسعار النفط ،وذلك بعدما أعلن ترامب اقتراب واشنطن وطهران من توقيع اتفاق سلام ينهي الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط.



ومما لا شك فيه أن هبوط أسعار النفط يساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بتسارع التضخم، الأمر الذي قد يمنح البنوك المركزية العالمية مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير على المدى القريب، مع تنامي التوقعات بخفضها على المدى الأطول.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى (4,246.39$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,212.31$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,170.33$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 3.45% ، بعدما سجلت في وقت سابق مستوي 4,023.86 دولارًا للأونصة كأدنى مستوى منذ نوفمبر 2025.

•بخلاف نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار الذهب بقوة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي،دونالد ترامب ،وقف ضربات جوية كان مخطط لها على إيران.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنحو 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن المستويات الأعلى في شهرين ،عاكسًا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



بخلاف استمرار عمليات البيع لحجز الأرباح من المستويات الأعلى فى شهرين ،تتراجع مستويات الدولار مع تصاعد آمال التوصل لاتفاق نهائي ينهي الحرب فى منطقة الشرق الأوسط.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة بحوالي 3.0% ،لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في شهرين ،مع تجدد آمال إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام ناقلات النفط ،مما يساهم في إعادة تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، بشكل مفاجئ إيقاف الضربات الجوية العسكرية التي كانت مقررة ضد العمق الإيراني، مؤكداً التوصل إلى اتفاق مبدئي وافقت عليه القيادات العليا فى طهران.

•وأكد ترامب أنه تمت الموافقة على النقاط النهائية من حيث المبدأ من قبل جميع الأطراف المعنية باتفاق السلام.

•تشمل الدول المشاركة في إطار الاتفاق: الولايات المتحدة، إسرائيل، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، تركيا، باكستان، البحرين، الكويت، الأردن، ومصر.

•أفادت التقارير أن المناقشات حول إيران رُفعت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على موافقتها.

•سيظل الحصار البحري ساريًا حتى إتمام الاتفاق، ومن المقرر الإعلان عن وقت ومكان توقيع الاتفاق لاحقًا.

•إيران: لم يُتخذ قرار نهائي بشأن الاتفاق الذي يأمل ترامب في توقيعه قريبًا ، حيث تراجع الجهات المعنية تفاصيل الاتفاق.

•وأكد ترامب على أن الحرب مع إيران انتهت ،وقد يتم توقيع الاتفاق في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع بحضور نائبه.

•مجموعة السبع:من المتوقع توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف يوم الأحد المقبل.



الفائدة الأمريكية

• توقع بنك جولدمان ساكس أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير فى عام 2026، وأن يؤجل خفضها حتى عام 2027، مُشيرًا إلى تحسن النشاط الاقتصادي ونمو فرص العمل.

•ومع هبوط أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم من 67% إلى 55%.

•وتراجع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر من 98% إلى 95%، وارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس من 2% إلى 5%.



توقعات حول أداء الذهب

قال إدوارد مير، المحلل في شركة ماركس: إن سعر الذهب يتأثر كلياً بالأحداث الجيوسياسية ،الإعلان عن المزيد من التطورات الإيجابية عن محادثات السلام الأمريكية الإيرانية يدعم استمرار انتعاش الأسعار.



وأضاف مير: ستراقب الأسواق أي إشارة إلى احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وإذا ما لمح إلى ذلك، فأعتقد أن سعر الذهب قد ينخفض إلى ما دون 4,000 دولار .



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الخميس بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 1,013.64 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 أكتوبر 2025.



نظرة فنية

سعر الذهب يحافظ على مكاسبه رغم استمرار الضغوط الفنية - توقعات اليوم – 12-06-2026