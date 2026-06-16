تحديث توقع سعر الفضة اليوم 16-06-2026

قاوم سعر المؤشر الضغوط السلبية الناتجة عن تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 بتقديمه لإغلاقات إيجابية جديدة فوق مستوى الدعم المستقر عند 98.85 لنلاحظ تشكيله حاليا لبعض الموجات الصاعد واستقراره قرب 99.45 ليؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا.

نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليساهم ذلك بتشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 99.90 وصولا للهدف التالي المتمركز قرب 100.35.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.20 و 99.9

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع