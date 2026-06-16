الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 16-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-16 06:59AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قاوم سعر المؤشر الضغوط السلبية الناتجة عن تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 بتقديمه لإغلاقات إيجابية جديدة فوق مستوى الدعم المستقر عند 98.85 لنلاحظ تشكيله حاليا لبعض الموجات الصاعد واستقراره قرب 99.45 ليؤكد تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا.

 

نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليساهم ذلك بتشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 99.90 وصولا للهدف التالي المتمركز قرب 100.35.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.20 و 99.9

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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