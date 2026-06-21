مجلس إدارة سينومي سنترز يوصي بزيادة رأس المال 8.98% عبر أسهم منحة وتخصيص أسهم للموظفين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سعر بيتكوين يوم الجمعة تحركه الجانبي دون مستوى 63 ألف دولار، بعد التراجع الذي شهده يوم الخميس. ويتداول زوج بيتكوين/الدولار الأمريكي داخل قناة هابطة بشكل طفيف على الرسم البياني لفترة 60 دقيقة.

وتراجع سعر العملة المشفرة الأكبر في العالم ليتداول الآن أسفل خط المتوسط المتحرك لـ100 ساعة بعدة مستويات، لكنه تمكن من الارتداد بشكل طفيف لتجنب الدخول في مستويات التشبع البيعي وفق مؤشر القوة النسبية (RSI) لفترة 14 ساعة.

وعلى الصعيد الأساسي، يتحرك زوج بيتكوين/الدولار خلال فترة نشطة نسبيًا في الأسواق الأمريكية. فقد جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوع الماضي يوم الخميس أعلى قليلًا من التوقعات، عند 226 ألف طلب مقابل توقعات بلغت 225 ألفًا، لكنها انخفضت مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 230 ألف طلب.

بيانات اقتصادية

كما تجاوز مؤشر الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا للتصنيع لشهر يونيو التوقعات، حيث سجل 10.3 نقاط مقارنة بتوقعات عند 10 نقاط، بعدما كان عند -0.4 نقطة في الشهر السابق.

وفي بيانات اقتصادية أخرى، تجاوزت مبيعات التجزئة لشهر مايو التوقعات، إذ ارتفعت بنسبة 0.9% على أساس شهري مقارنة بتوقعات عند 0.5%. كما سجلت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات نموًا بنسبة 0.8%، متجاوزة التوقعات البالغة 0.5%.

كذلك جاءت مبيعات المنازل قيد الانتظار أفضل من المتوقع، بعدما ارتفعت بنسبة 3.8% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات عند 0.8%.

وفي وقت سابق من الأسبوع، جاءت بيانات تصاريح البناء الأمريكية لشهر مايو أقل من التوقعات، حيث بلغت 1.413 مليون تصريح مقابل توقعات عند 1.42 مليون، وانخفضت من 1.423 مليون في أبريل.

كما جاءت بدايات الإسكان أقل من المتوقع، حيث سجلت 1.177 مليون وحدة مقابل توقعات عند 1.43 مليون، مقارنة بـ1.392 مليون في الشهر السابق.

ومن الناحية الفنية، يتحرك سعر بيتكوين داخل قناة هابطة على الرسم البياني لفترة 60 دقيقة، لكن مؤشر القوة النسبية لفترة 14 ساعة ارتد مؤخرًا لتجنب الدخول في منطقة التشبع البيعي.

وبناءً على ذلك، قد يحاول المشترون تمديد موجة الارتداد الحالية باتجاه مستوى 64,493 دولارًا، أو الصعود إلى مستوى أعلى عند 66,796 دولارًا.

في المقابل، قد يسعى البائعون إلى جني الأرباح بالقرب من مستوى 60,564 دولارًا، أو دفع السعر للهبوط نحو مستوى 58,125 دولارًا.

سياسة متشددة ورفع محتمل

وأبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في أول اجتماع بقيادة الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الذي بدأ ولايته بإجراء مراجعة شاملة للسياسات. وأصبح ما يقرب من نصف صانعي السياسة في الفيدرالي يتوقعون رفع الفائدة هذا العام مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم.

ووفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، فإن سوق العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي يقدر بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة بحلول أكتوبر، كما عززت بيانات قوية لمبيعات التجزئة هذه الرهانات على استمرار التشديد النقدي.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات تشمل الين واليورو والجنيه الإسترليني، بنسبة 0.1% إلى 100.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2025.