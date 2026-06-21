قتيل وإصابات إثر عملية طعن بسكين في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قُتلت امرأة وأصيب خمسة أشخاص بجروح خلال عملية طعن بسكين في مركز تجاري بمدينة كراسنودار جنوب روسيا اليوم السبت، وفق ما أفادت السلطات.

وقالت لجنة التحقيق الروسية التي تتولى قضايا الجرائم الكبرى "هاجم شاب مسلح بما يبدو أنها سكين أشخاصا في مركز تسوق في كراسنودار. وقُتلت امرأة واحدة في الحادثة".

وأضافت اللجنة أنه تم توقيف الجاني البالغ 19 عاما وسيخضع لاختبارات نفسية، مشيرة إلى فتح تحقيق في جريمة قتل.

من جانبه، قال فينيامين كوندراتيف حاكم منطقة كراسنودار "بحسب التقارير الأولية، أصيب خمسة أشخاص بجروح. ويتلقون حاليا المساعدة الطبية في مستشفيات الإقليم والمدينة".

لا تزال دوافع الهجوم مجهولة. وقد أظهر مقطع فيديو، نشره موقع إعلامي روسي، المشتبه به وهو يقول إنه "سئم حياته" خلال استجواب قصير بعيد توقيفه.