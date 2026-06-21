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رئيس الدولة: الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني

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رئيس الدولة: الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة «يوم الأب»، أن الأب هو السَّند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها.

وقال سموّه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الأب هو السَّند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها. وفي «يوم الأب» نتذكر أبانا زايد، رحمه الله، رمز الأبوّة التي صنعت وطناً بالحكمة والرحمة والمحبّة والمسؤولية، ونُحيّي كل أب يسير على هذا النّهج، فيرعى أسرته بحب ويغرس في أبنائه القيم والأخلاق الأصيلة ويفتح أمامهم أبواب الأمل والمستقبل لتبقى أُسرنا دائماً مصدراً لقوة مجتمعنا وتقدم وطننا. بارك الله في الآباء في والعالم ورحم من رحل منهم عن دنيانا».

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) This is a Twitter Status
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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