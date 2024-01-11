أمم أفريقيا.. قائمة منتخب الجزائر استعدادا لخوض نهائيات الأميرة السمراء

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم الجزائري بقيادة جمال بلماضي عن قائمة اللاعبين التي ستشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة كوت ديفوار 2023.

وجاءت قائمة المنتخب الجزائري كالتالى..

حراسة المرمي

أنطوني ماندريا .. كاين الفرنسي

اسامه بن بوط..اتحاد العاصمه الجزائري

رايس مبولحي ..شباب بلوزداد الجزائري

خط الدفاع

يوسف عطال ..نيس الفرنسي

كيفن جايتون..ميتز الفرنسي

ريان ايت نوري..وولفرهامبتون الانجليزي

ياسر العروسي .. شيفلد يونايتد الانجليزي

عيسي ماندي ..فياريال الاسباني

محمد الأمين توجاي .. الترجي التونسي

رامي بن سبعيني..بروسيا دورتموند الألماني

احمد توبا .. ليتشي الايطالي

زين الدين بلعيد ..اتحاد العاصمه

خط الوسط

نبيل بن طلب .. ليل الفرنسي

سفيان فيغولي ..فاتح كارجمروك التركي

حسام عوار .. روما الايطالي

فارس شايبي ..انتراخت فرانكفورت الألماني

رامز زروقي .. فينورد الهولندي

هشام بو داوي ..نيس الفرنسي

اسماعيل بن ناصر .. ميلان الايطالي

خط الهجوم

رياض محرز ..الاهلي السعودي

ادم وناس ..ليل الفرنسي

محمد الأمين عمورة .. يونيون سانت جيلوا البلجيكي

يوسف البلايلي..مولوديه العاصمه الجزائري

بغداد بو نجاح .. السد القطري

اسلام سليماني .. كوريتيبا البرازيلي

