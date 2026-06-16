الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 16-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-16 10:37AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 1.1575، ما أكسب الزوج زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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