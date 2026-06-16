سعر سهم بلاكستون (BX) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 16-06-2026

عزز سعر سهم بلاكستون BLACKSTONE INC (BX) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تخطي ا لسهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 120.20$، ليستهدف مستوى المقاومة 135.85$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد