الاقتصاد

سعر سهم ديكس سبورتنج (DKS) ينهي جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 16-06-2026

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  • سعر سهم ديكس سبورتنج (DKS) ينهي جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 16-06-2026 1/2
  • سعر سهم ديكس سبورتنج (DKS) ينهي جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 16-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-16 13:02PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عزز سعر سهم بلاكستون BLACKSTONE INC (BX) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد جاء ذلك بالتزامن مع تخطي ا لسهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 120.20$، ليستهدف مستوى المقاومة 135.85$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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