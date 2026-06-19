سعر اليورو مقابل الين يختبر الدعم-توقعات اليوم 19-6-2026

استسلم سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية ليجبره ذلك على الهبوط دون الدعم الأولي المستقر عند 213.50 ليضطر لتكبد بعض الخسائر بملامسته لمستوى 212.35 ومن ثم ليشكل تذبذب جانبي بتمركزه قرب 213.00.

نتوقع تأثر السعر حاليا بسيطرة الميل الهابط نظرا لتشكيل مستوى 214.25 لحاجز إضافي جديد وبتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20, لذلك نتوقع محاولة تشكيل السعر قريبا لموجات هابطة ليستهدف من خلالها لمستوى 211.80 وصولا نحو 210.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 211.80 و 213.65

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز