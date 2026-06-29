تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-06-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليصل إلى مستوى الدعم المحوري والنفسي 4,000$، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً متوقعاً لنا، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.