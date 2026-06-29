الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-29 17:01 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليصل إلى مستوى الدعم المحوري والنفسي 4,000$، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً متوقعاً لنا، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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