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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 29-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-29 17:01 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليصل إلى مستوى الدعم المحوري والنفسي 4,000$، هذا الدعم الذي كان مستهدفاً سعرياً متوقعاً لنا، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.