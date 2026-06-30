الاقتصاد

سعر البلاتين يحافظ على السلبية– توقعات اليوم 30-6-2026

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  • سعر البلاتين يحافظ على السلبية– توقعات اليوم 30-6-2026 1/2
  • سعر البلاتين يحافظ على السلبية– توقعات اليوم 30-6-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-30 05:15 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تأثر سعر النحاس منذ تداولات يوم أمس بإيجابية المؤشرات الرئيسية تحديدا بتشكيل محور المتوسط المتحرك 55 لمستوى دعم إضافي عند 5.9500$ ليعوق ذلك المحاولات التصحيحية الهابطة لنلاحظ تشكيله لتذبذب جانبي جديد باستقراره قرب 6.1000$.

 

قد تستمر سيطرة المسار الجانبي خلال تداولات هذا اليوم لحين تجميع السعر للعزم السلبي ولنؤكد على أهمية تمركزه دون الحاجز المتمثل بمستوى 6.3000$ ليحفزه ذلك على تشكيل موجات هابطة ليستهدف من خلالها لمستوى 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.2000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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