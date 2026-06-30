سعر البلاتين يحافظ على السلبية– توقعات اليوم 30-6-2026

تأثر سعر النحاس منذ تداولات يوم أمس بإيجابية المؤشرات الرئيسية تحديدا بتشكيل محور المتوسط المتحرك 55 لمستوى دعم إضافي عند 5.9500$ ليعوق ذلك المحاولات التصحيحية الهابطة لنلاحظ تشكيله لتذبذب جانبي جديد باستقراره قرب 6.1000$.

قد تستمر سيطرة المسار الجانبي خلال تداولات هذا اليوم لحين تجميع السعر للعزم السلبي ولنؤكد على أهمية تمركزه دون الحاجز المتمثل بمستوى 6.3000$ ليحفزه ذلك على تشكيل موجات هابطة ليستهدف من خلالها لمستوى 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.2000$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المنخفض