سعر سهم بنك الدوحة (DHBK) يستعيد تعافيه بقوة – توقعات اليوم – 01-07-2026

واصل سعر سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني (8050) الصعود بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السهم إلى مستوى المقاومة المهم 10.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً متوقعاً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 10.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 11.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد