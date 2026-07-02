سعر سهم أمريكان إنترناشيونال (AIG) يهاجم خط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 02-07-2026

يستقر سعر نفط خام برنت (Brent) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع بقاء الضغوط البيعية مسيطرة على حركة السعر رغم محاولات التماسك المحدودة.

ويواصل السعر التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من استقرار المسار الهابط وتحد من فرص التعافي، وفي المقابل بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع إيجابي بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يساهم في الحد من وتيرة الخسائر أو دفع السعر إلى ارتداد تصحيحي محدود، إلا أن النظرة الفنية العامة تبقى سلبية ما لم ينجح برنت في اختراق مستويات مقاومة فنية مهمة.