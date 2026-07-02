شكرا لقرائتكم خبر عن الألومنيوم يتذبذب مع تباين العوامل الداعمة وسط تقييم بيانات الاقتصاد الأميركي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت عملة بيتكوين تعافيها، متجاوزة مستوى 61 ألف دولار أثناء تعاملات الخميس، بعدما كانت قد هبطت إلى أدنى مستوى لها في 21 شهرًا خلال الجلسة السابقة.

وجاء هذا الارتداد مدعومًا بتقارير تحدثت عن إحراز تقدم إيجابي في المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، ما عزز ثقة المستثمرين ودعم تعافي الأصول عالية المخاطر، رغم استمرار ضغوط البيع من جانب المستثمرين المؤسسيين، مع تسجيل صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملة بيتكوين في الولايات المتحدة يومًا جديدًا من التدفقات الخارجة.

تقدم المحادثات الأمريكية الإيرانية يعزز الإقبال على المخاطرة

ساهم تحسن الأجواء الجيوسياسية في رفع شهية المستثمرين للمخاطرة، ما وفر دعمًا محدودًا لعملة بيتكوين.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا "تقدمًا إيجابيًا" خلال المحادثات غير المباشرة التي عُقدت في الدوحة، حيث شهدت المناقشات تقدمًا في القضايا المرتبطة بمذكرة وقف إطلاق النار الموقعة في يونيو.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن المفاوضين "يبنون على نتائج" القمة الأخيرة التي عُقدت في سويسرا، ما عزز الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام أكثر استدامة.

كما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه التصريحات، مشيرًا إلى أن المحادثات أحرزت تقدمًا بشأن القيود المحتملة على البرنامج النووي الإيراني، وأن "عملية نزع السلاح النووي في البلاد تسير بشكل جيد".

في المقابل، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الملف النووي سيتم بحثه في مرحلة لاحقة.

وأوضحت وزارة الخارجية القطرية أن الجولة المقبلة من المحادثات ستُعقد بعد مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، المقرر دفنه في 9 يوليو.

ورغم ذلك، لا يزال وضع مضيق هرمز غير محسوم، إذ ارتفعت حركة الملاحة عبر الممر البحري بصورة ملحوظة، ما عزز تفاؤل المستثمرين، لكنها لا تزال أقل بكثير من نحو 160 سفينة كانت تعبر المضيق قبل اندلاع الصراع.

ويرى محللون أن المستثمرين ينبغي أن يواصلوا مراقبة تطورات الشرق الأوسط عن كثب، إذ لا تزال الأوضاع الهشة تمثل مصدرًا للمخاطر على معنويات الأسواق، رغم أن التقدم الدبلوماسي الأخير وفر دعمًا قصير الأجل للأصول عالية المخاطر، وعلى رأسها بيتكوين.

استمرار الضغوط البيعية من المستثمرين المؤسسيين

ورغم تعافي الأسعار، لا تزال شهية المستثمرين المؤسسيين ضعيفة.

وتُظهر بيانات منصة سو سو فاليو أن صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لبيتكوين في الولايات المتحدة سجلت تدفقات خارجة بقيمة 294.62 مليون دولار يوم الأربعاء، لتسجل بذلك عاشر يوم متتالٍ من سحب الاستثمارات.

ويرى محللون أنه إذا استمرت موجة التدفقات الخارجة خلال الأسبوع الجاري، فقد تتعرض بيتكوين لمزيد من التصحيح السعري.

بيانات الوظائف الأمريكية قد تزيد تقلبات بيتكوين

من المنتظر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو يوم الخميس في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

ومع تسعير الأسواق لاحتمال تبني الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشددًا بقيادة رئيسه الجديد كيفن وورش، فإن تفاصيل تقرير التوظيف قد تؤثر في توقيت أي رفع محتمل لأسعار الفائدة.

وكانت شركة إيه دي بي قد أعلنت الأربعاء ارتفاع وظائف القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 98 ألف وظيفة خلال يونيو، مقارنة بـ122 ألف وظيفة في مايو، وهو ما جاء دون توقعات السوق البالغة 113 ألف وظيفة.

كما أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي من 54 نقطة إلى 53.3 نقطة في يونيو.

وانخفض مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 73 نقطة من 82.1 نقطة، في إشارة إلى تراجع ضغوط التضخم، بينما ارتفع مؤشر التوظيف إلى 49.7 نقطة مقارنة بـ48.6 نقطة في مايو.

ولا تزال توقعات السياسة النقدية تمثل عامل ضغط على الأصول عالية المخاطر.

وتشير بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي إلى أن المتداولين يسعرون احتمالًا يقارب 63% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مع ارتفاع هذا الاحتمال إلى نحو 84% بحلول نهاية العام.

وقد عززت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش هذه التوقعات، بعدما أكد تمسكه بهدف التضخم البالغ 2%، مشيرًا إلى أنه سيخيب آمال من يتوقعون سياسة نقدية ميسرة، رغم دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة.

كما أشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة قد يكون ضروريًا لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي، وهو ما قد يدعم الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، ويحد من فرص استمرار صعود بيتكوين.