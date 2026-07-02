تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 02-07-2026

يستقر سعر سهم شركة كارنفال كوربوريشن CARNIVAL CORPORATION (CCL) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 27.50$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 31.60$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد