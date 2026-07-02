شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بعد تباطؤ الوظائف الأمريكية وتراجع توقعات رفع الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تسلا، الخميس، تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق لتسليمات السيارات خلال الربع الثاني، متجاوزةً توقعات وول ستريت بفارق كبير، مدفوعةً بانتعاش قوي في السوق الأوروبية، ما عزز التوقعات بأن تتمكن الشركة في عام 2026 من إنهاء عامين متتاليين من تراجع المبيعات السنوية.

وتوفر النتائج القوية لنشاط تسلا الأساسي في صناعة السيارات دعمًا مهمًا للشركة، في وقت يركز فيه رئيسها التنفيذي إيلون ماسك على استثمارات ضخمة في تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، اللذين يمثلان المحركين الرئيسيين لتقييم الشركة البالغ نحو 1.6 تريليون دولار.

ورغم النتائج الإيجابية، تراجع سهم الشركة، التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقرًا لها، بنحو 7% خلال تعاملات منتصف الجلسة، بعدما رأى محللون ومستثمرون أن قدرًا كبيرًا من التفاؤل كان قد انعكس بالفعل في السعر عقب ارتفاع السهم 12% في وقت سابق من الأسبوع.

وساعد انتعاش مبيعات تسلا في أوروبا ارتفاع أسعار الوقود، والحوافز الحكومية لشراء السيارات الكهربائية، وتسارع كهربة أساطيل الشركات، إلى جانب تراجع ردود الفعل السلبية من المستهلكين تجاه مواقف إيلون ماسك السياسية اليمينية المتشددة خلال العام الماضي.

وقال سيث غولدشتاين، كبير محللي الأسهم لدى مورنينغستار: "أعتقد أن النمو القوي في أوروبا هو المحرك الرئيسي لتسلا في الوقت الحالي. ولا تزال المبيعات في الولايات المتحدة تبدو منخفضة، وإن كان التراجع أقل من الانخفاض الذي يشهده سوق السيارات الكهربائية الأميركي بشكل عام، بينما تسجل الصين نموًا محدودًا."

وأضاف غولدشتاين، الذي كان يتوقع تسجيل ثالث انخفاض سنوي على التوالي قبل صدور النتائج: "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية أن تنهي الشركة العام بانخفاض في المبيعات بعد هذه الأرقام."

وكانت تسلا قد طرحت العام الماضي نسخًا منخفضة التكلفة من سيارة موديل 3 السيدان المدمجة وموديل واي الرياضية متعددة الاستخدامات، كما قدمت حوافز تمويلية وعروضًا جذابة للمشترين.

وقال سام فيوراني، نائب رئيس شركة أوتوفوركاست سولوشنز للأبحاث: "تسعير الشركة ومنتجاتها يساعدان المشترين على تجاوز أي تحفظات شخصية لديهم تجاه إيلون ماسك."

ومع ذلك، ظل الطلب في الولايات المتحدة، أكبر أسواق تسلا، تحت الضغط بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية الخاصة بالسيارات الكهربائية في أواخر العام الماضي.

وأضاف فيوراني: "نحن متفائلون بحذر بإمكانية تحقيق بعض النمو هذا العام."

وأشار محللون إلى أن إلغاء الحوافز الخاصة بشراء السيارات الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة لا يزال يؤثر سلبًا في المبيعات، في حين ساعد تحديث بعض الطرازات القديمة على تحسين أداء الشركة في الصين.

وقال دميتري بوزدنياكوف، كبير المحللين لدى فريدوم بروكر: "نعتقد أن مبيعات تسلا في الولايات المتحدة تراجعت على الأرجح بما لا يقل عن 10% خلال الربع."

تسليمات تتجاوز الإنتاج واستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات

بلغت تسليمات تسلا خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 480,126 سيارة، وهو رقم قياسي للربع الثاني ويمثل زيادة بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزًا بسهولة متوسط توقعات المحللين البالغ 402,776 سيارة، وفقًا لبيانات فيزيبل ألفا.

وفي المقابل، أنتجت الشركة 451,758 سيارة خلال الربع، ما يعني أن التسليمات تجاوزت الإنتاج بأكثر من 28 ألف سيارة، وهو ما ساعد الشركة على خفض المخزون الذي تراكم لديها خلال الربع الأول.

كما واصلت مبيعات سيارات تسلا المصنعة في الصين الارتفاع هذا العام، مدعومة بإنتاج النسخة المحدثة من موديل واي، رغم المنافسة القوية من شركة بي واي دي وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية.

وأعلنت الشركة أنها ستصدر نتائجها المالية للربع الثاني في 22 يوليو بعد إغلاق الأسواق.

وفي الوقت نفسه، توسعت استراتيجية تسلا إلى ما هو أبعد من تصنيع السيارات، إذ تتوقع إنفاق أكثر من 25 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال عام 2026، أي ما يقرب من ثلاثة أمثال إنفاقها البالغ 8.5 مليار دولار في العام الماضي، وذلك لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وزيادة إنتاج البطاريات، وتصنيع مركبة سايبركاب ذاتية القيادة، وتطوير روبوتات أوبتيموس.

كما واصلت الشركة طرح برنامجها المتقدم لمساعدة السائق القيادة الذاتية الكاملة في أوروبا، رغم توفره حاليًا في عدد محدود من الدول، بينما يتوقع محللون أن يسهم التوسع في إتاحته خلال الأشهر المقبلة في دعم الطلب على سيارات الشركة.

وكانت تسلا قد وسعت أيضًا عمليات خدمة سيارات الأجرة الآلية روبوتاكسي بعد إطلاق خدمة تجارية محدودة في أوستن خلال يونيو، فيما أكد إيلون ماسك أن الشركة تعتزم التوسع سريعًا في هذه الخدمة خلال عام 2026.

وقال ديفيد فاغنر، رئيس قسم الأسهم في شركة أبتوس كابيتال أدفايزرز، وهي إحدى الجهات المالكة لأسهم تسلا: "لا يزال سعر السهم يشهد تقلبات كبيرة. المستثمرون متحمسون لعودة النمو، لكن رؤوس الأموال الكبيرة لا تزال تنتظر رؤية ما إذا كانت تسلا ستنجح بالفعل في تنفيذ وعود إيلون ماسك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وسيارات الأجرة الآلية، وتقنيات القيادة الذاتية."

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة زيادة إنتاج مركبة سايبركاب، وهي سيارة ذاتية القيادة بالكامل لا تحتوي على دواسات أو عجلة قيادة، في وقت لاحق من العام الجاري.

وفي سياق متصل، رفعت شركة ريفيان، المنافس الأصغر لتسلا، توقعاتها لتسليمات العام بأكمله، كما سجلت نتائج لتسليمات الربع الثاني جاءت أفضل من توقعات السوق.