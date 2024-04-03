سر ظهور صلاح بالبدلة في تدريبات ليفربول

ظهر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي مرتديًا البدلة في تدريبات فريقه اليوم، وهو الامر الذي أثار الكثير من التساؤلات.

ويشارك محمد صلاح في حملة مع نادي ليفربول في شهر الأرض، وهو حدث سنوي يحتفل به العالم كل يوم 22 من شهر إبريل كل عام، وذلك لدعم وحماية البيئة.



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ويتعاون محمد صلاح مؤسسة “إس سي جونسون” لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية التابعة لفريق ليفربول في أنفيلد.

وكان ليفربول قد حصل على شهادة الأيزو عام 2021 لإدارة الأحداث المستدامة، من أجل التقليل من التأثيرات السلبية على البية والمجتمع المحلي، وهو النادي الأوروبي الوحيد الذي حصل على تلك الشهادة في مجال كرة القدم.

ويواصل فريق ليفربول استعداداته قبل مواجهة فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي، غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، حصدها الفريق من 29 مباراة سابقة.

فيما يحل فريق أرسنال في الوصافة برصيد 65 نقطة، ويأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة.