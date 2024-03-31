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ساليبا رجل مواجهة مانشستر سيتي وآرسنال

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ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مواجهة مانشستر سيتي أمام آرسنال تألق كبير للاعب الجانرز ساليبا، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من عمر الممتاز لهذا الموسم.


وحصل ساليبا على جائزة رجل المباراة، بعدما نجح في تقديم مستويات كبيرة ومميزة طيلة أوقات المباراة.
وأصبح أكثر المستفيدين من تعادل الثنائي السيتي وآرسنال، حيث استعاد صدارة ترتيب البريميرليج، خلال الجولة الحالية.
ورفع آرسنال رصيده للنقطة65 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، فيما جاء مانشستر سيتي في المركز الثالث، رصيد 64نقطة، فيما يتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة ب 67 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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