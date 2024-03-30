بالأرقام.. تقييم عمر مرموش في تعادل فرانكفورت مع يونيون برلين

حسم التعادل السلبي نتيحة مباراة إينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الألماني.

وحصل الدولي المصري عمر مرموش على أعلى تقييم بين لاعبي فريقه بـ 7.9 وفقًا لموقع سوفا سكور، فيما جاء دانيلهو دوخي على أعلى تقييم في فريق يونيو برلين بـ 8.3.

ولعب عمر مرموش 90 دقيقة، حيث جاءت نسبة أهدافه المتوقعة 0.17، كما سدد تسديدة على المرمى، وتسديديتن بعيدًا عن المرمى.

وفاز عمر مرموش في 3 محاولات، مراوغة من 4، كما لمس الكرة 46 مرة، ومرر الكرة في 18 تمريرة صحيحة من 22، بدقة 82%.

أرسل تمريرة مفتاحية، كما أرسل كرة عرضية صحيحة من 3، وأرسل كرة طولية غير صحيحة، وأهدر فرصة كبيرة للتهديف.

فاز عمر مرموش في 10 التحامات أرضية من 14، فيما فقد حيازته على الكرة 11 مرة.

وكان دينو توبمولر، المدير الفني لفريق إينتراخت فرانكفورت الألماني قد أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة يونيون برلين، والذي جاء كالتالي..

في حراسة المرمى: كيفن تراب.

في خط الدفاع: نييلس نكونكو – توتا – روبن كوخ – ويليام باتشو.

في خط الوسط: إلياس سخيري – دينا إيبيمبي – ماريو جوتزه.

في خط الهجوم: عمر مرموش – هوجو إيكيتيكي – كناوف.

ويحتل فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة، ويتصدر فريق ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، جمعها الفريق من 27 مباراة.

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فيما يأتي فريق بايرن ميونيخ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، حصدها من 26 مباراة.

وارتبط اسم عمر مرموش بالانتقال إلى أندية ليفربول وأرسنال وتوتنهام، وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه بالدوري الألماني.