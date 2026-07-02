تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 02-07-2026

يشهد سعر عملة ستيلر كوين (XLMUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي وديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية بتداولاته القادمة على المدى اللحظي، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.1869$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 0.2170$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد