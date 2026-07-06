سعر الفضة بين المطرقة والسندان – توقعات اليوم – 06-07-2026

مدد سعر سهم شعيبة (SHUAIBA) من مكاسبه القوية خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدفوعاً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه هابط على المدى القصير، مع وجود دعم إيجابي وديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة المحوري 256.00 دينارا، مصحوباً في ذلك بزيادة ملحوظة بأحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 256.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 330.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد