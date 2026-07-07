الاقتصاد

سعر البلاتين بانتظار العزم السلبي– توقعات اليوم 7-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-07 05:18 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ضعف التداولات الأخيرة لسعر النحاس إلا أن استمرار تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المستقر قرب 6.3000$ يدعم فرص تفعيله للهجوم التصحيحي الهابط خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

 

تؤول الجانبية الحالية لتعارض إيجابية المؤشرات الرئيسية أمام الثبات السلبي دون الحاجز المذكور سابقا, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي ليمكنه ذلك بكسر مستوى 5.9500$ ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية والتي قد تبدأ من 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.2300$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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