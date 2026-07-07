سعر البلاتين بانتظار العزم السلبي– توقعات اليوم 7-7-2026

بالرغم من ضعف التداولات الأخيرة لسعر النحاس إلا أن استمرار تقديمه لإغلاقات سلبية دون الحاجز المستقر قرب 6.3000$ يدعم فرص تفعيله للهجوم التصحيحي الهابط خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

تؤول الجانبية الحالية لتعارض إيجابية المؤشرات الرئيسية أمام الثبات السلبي دون الحاجز المذكور سابقا, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي ليمكنه ذلك بكسر مستوى 5.9500$ ومن ثم ليبدأ باستهداف المحطات السلبية والتي قد تبدأ من 5.8200$ و5.7100$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9500 $ و 6.2300$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز