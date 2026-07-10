الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 10-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-10 11:18 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى المقاومة المحوري 64,400$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا لسابقة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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