تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 10-07-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الصعود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستوى المقاومة المحوري 64,400$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا لسابقة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.