الاقتصاد الكندي يضيف وظائف في يونيو والبطالة تتراجع إلى 6.5% متجاوزة التوقعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت سوق العملات المشفرة تعافيها، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 2.2 تريليون دولار، بعد استئناف موجة الصعود عقب فترة توقف قصيرة.

وأدى هذا الارتفاع إلى تكوين اتجاه صاعد تدريجي منذ 8 يوليو، في إطار تعافٍ أوسع بدأ من المستويات المتدنية المسجلة في أواخر يونيو.

وتصدرت عملات IOTA وAave وZcash قائمة أكبر الرابحين بين العملات الأكثر تداولاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعدما ارتفعت بنسب 7.9% و6.8% و6.7% على التوالي.

في المقابل، جاءت Tron وTheta Network وHedera ضمن أضعف العملات أداءً، إلا أن تراجعها كان محدوداً للغاية، ما يعكس اتساع نطاق المكاسب في السوق.

القيمة السوقية ترتفع إلى 2.2 تريليون دولار وبيتكوين يختبر مستوى 64 ألف دولار

وعادت بيتكوين للتداول قرب القمم المحلية المتوسطة حول 64 ألف دولار، مع ظهور اهتمام متزايد من المشترين كلما تراجعت الأسعار إلى منطقة 62 ألف دولار.

ويُنظر إلى صمود العملة الأكبر في سوق العملات المشفرة باعتباره مؤشراً إيجابياً للسوق ككل، رغم استمرار وجود مستويات مقاومة مهمة في الأعلى.

ويرى محللون أن انخفاض السيولة خلال عطلة نهاية الأسبوع قد يسمح باختراق مستوى 66 ألف دولار، إذا استمرت إشارات الانعكاس الفني في جذب المستثمرين الباحثين عن المخاطرة.

إيثريوم يواجه مقاومة قوية قرب 1,800 دولار

في المقابل، تباطأ تعافي إيثريوم بعد وصوله إلى منطقة المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب 1,800 دولار مع بداية الشهر.

وتكتسب هذه المنطقة أهمية فنية، بعدما مثلت مستوى انعكاس للأسعار خلال الشهر الماضي، كما كانت منطقة دعم رئيسية في فبراير.

ولم ينجح زوج ETH/USD في تأكيد اختراق الاتجاه الهابط بسرعة بعد ارتداده من قيعان يونيو، إذ تحول مستوى الدعم السابق إلى مقاومة قوية.

ويشير المحللون إلى أن استقرار السعر فوق المتوسط المتحرك لـ50 يوماً عند نحو 1,770 دولاراً قد يمثل إشارة صعود قصيرة الأجل، بينما سيؤكد تجاوز مستوى 1,800 دولار بدء اتجاه صاعد أكثر وضوحاً.

بيانات السوق: البيتكوين دون قيمته المحققة وتراجع السيولة المستقرة

أفادت شركة Glassnode بأن بيتكوين يتداول دون قيمته المحققة (Realized Price) البالغة 76,600 دولار منذ نحو خمسة أشهر.

وأشارت الشركة إلى أن استمرار التداول دون هذا المستوى لفترة طويلة حدث مرات قليلة فقط في تاريخ العملة، وغالباً ما سبق تكوين قيعان طويلة الأجل للسوق.

وفي السياق نفسه، أوضحت منصة CryptoQuant أن احتياطيات عملة USDC على منصة Binance تراجعت بنسبة 21.6% خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع تسجيل تدفقات خارجة غير اعتيادية من عملة USDT على شبكة Ethereum خلال يوم واحد.

ويرى محللون أن هذا الانخفاض في السيولة يقلص القوة الشرائية داخل السوق ويزيد من احتمالات ارتفاع التقلبات.

من جانبه، وصف رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، مايكل سيليغ، عملة بيتكوين بأنها "واحدة من أكثر الأصول قدرة على الصمود"، مشيراً إلى أنها تجاوزت أزمات متكررة وإجراءات تنظيمية مشددة.

وأضاف أن بيتكوين ينبغي أن يُعامل كسلعة، على غرار الذهب والفضة والنفط، داعياً الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إقرار مشروع قانون CLARITY Act.

وفي تطورات القطاع، تستعد شركة BitGo لإطلاق أدوات جديدة لمحافظ بيتكوين مقاومة للهجمات الكمية مخصصة للمؤسسات خلال الأسابيع المقبلة، وتشمل تقييم مخاطر العناوين، والتحويل التلقائي للأموال من المحافظ المعرضة للمخاطر، وآلية جديدة لاختيار مخرجات المعاملات غير المنفقة (UTXO).

كما سجلت منصة التداول اللامركزية Robinhood Chain DEX حجماً قياسياً للتداول بلغ 564 مليون دولار بعد أسبوع واحد فقط من إطلاقها، مدفوعة بالإقبال على عملات الميم (Meme Coins).

وتعتمد الشبكة، المبنية على تقنية Arbitrum من الطبقة الثانية (Layer 2)، على التركيز في الأصول الواقعية (Real-World Assets - RWAs).

والخلاصة: يواصل سوق العملات المشفرة التعافي مع ارتفاع القيمة السوقية إلى 2.2 تريليون دولار، واستقرار بيتكوين قرب 64 ألف دولار، بينما لا يزال إيثريوم يواجه مقاومة فنية قوية عند مستوى 1,800 دولار، في ظل استمرار ترقب المستثمرين لاختراق مستويات المقاومة الرئيسية.