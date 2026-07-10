بحيازة تفوق منصة بينانس: شركة “Strategy” تتصدّر قائمة خسائر البيتكوين غير المحققة

مع تنفيذ شركة “Strategy” هذا الأسبوع أكبر عملية بيع للبيتكوين لها، بدأ المحللون بمقارنة عمق الخسائر التي تتحمّلها الشركة.

راجع المحلل “Darkfost” من “CryptoQuant” الخسائر غير المحققة لدى “Strategy” مقارنة بأكبر منصة تداول في العالم بينانس، باعتبار أن كليهما من كبار حائزي البيتكوين بمئات آلاف من البيتكوين في احتياطياتهما.

مقارنة الخسائر بين Strategy وبينانس:

بحسب تقرير “Darkfost”، تحتفظ منصات التداول مجتمعة بنحو 8 مليون بيتكوين، تتركّز نحو 30% منها في بينانس وحدها، تليها Bitfinex وGemini وKraken وOKX بأكثر من 5% لكلٍّ منها.

ويُذكر أن معظم احتياطي بينانس من البيتكوين مملوكة للمستثمرين، إذ صفّت المنصة نحو 94% من احتياطياتها الخاصة من البيتكوين وحوّلتها إلى عملات مستقرة مطلع 2025 خلال عملية إعادة هيكلة كبرى، ولم تعد منذ ذلك الحين تبيع بيتكوين الخاص بها فعليا.

ورغم أن بينانس تمتلك أكبر احتياطي بين المنصات بـ656,561 بيتكوين، تتصدّر “Strategy” الجميع بـ843,775 بيتكوين — رغم تنفيذها عمليتَي بيع خلال أقل من شهرين:

الأولى أواخر مايو (32 بيتكوين بـ 2.5 مليون دولار)، والثانية هذا الأسبوع (3588 بيتكوين بـ216 مليون دولار)، بهدف تمويل توزيع الأرباح واحتياجات السيولة المؤسساتية.

يرى “Darkfost” أن تحركات “Strategy” تعكس حاجتها للسيولة لا قناعة سوقية.

وبما أن حيازات “Strategy” من البيتكوين تفوق حيازات بينانس، فإن هامش خسائرها غير المحققة أكبر بكثير من بينانس.

وإذا أجرت شركة “سايلور” مزيد من عمليات البيع بينما يحوم سعر البيتكوين حول 60 ألف دولار، فستتحمّل حتما خسائر أكبر.

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