سعر البيتكوين يتماسك عند 63 ألف دولار وعملتان بديلتان تخطفان الأضواء

واصلت عملة البيتكوين التحرك داخل نطاق ضيق بعد فشلها في اختراق مستوى 65,000 دولار أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي، ليستقر السعر قرب 63,000 دولار مع استمرار حالة الحذر في سوق العملات الرقمية.

وكانت العملة الرقمية البيتكوين قد سجلت أعلى مستوى لها خلال الشهر الماضي عند 67,000 دولار عقب اصدار بيانات التضخم الأمريكية الإيجابية لشهر يونيو، إلا أن موجة التفاؤل لم تدم طويلا، حيث عادت ضغوط البيع لتدفع السعر دون 64,000 دولار.

خلال الأسبوع، حاول سعر البيتكوين استعادة الزخم وارتفع مرتين إلى حدود 65,600 دولار، لكن عمليات جني الأرباح وتقليص المخاطر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FOMC) دفعت السعر إلى التراجع نحو 62,700 دولار.

وبعد تثبيت أسعار الفائدة، شهد السوق تقلبات جديدة، قبل أن ينجح سعر البيتكوين في الارتداد مجددا إلى 65,500 دولار، لكنه فشل مرة أخرى في تجاوز المقاومة، ليتراجع إلى 62,400 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 14 يوليو.

ورغم تمكن المشترين من إعادة السعر إلى منطقة 63,000 دولار، يرى مراقبون أن بعض المؤشرات لا تزال تنذر بإمكانية حدوث موجة هبوط جديدة إذا استمرت الضغوط البيعية.

وتبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حاليا نحو 1.265 تريليون دولار، بينما استقرت هيمنته على سوق العملات الرقمية عند 56%.

وفي سوق العملات البديلة، كانت التحركات محدودة في معظم العملات الكبرى، إلا أن بعض المشاريع الصغيرة سجلت مكاسب قوية.

وتصدرت عملة BEAT التابعة لمشروع Audiera قائمة الرابحين بعدما قفزت بنحو 22% لتصل إلى 4.60 دولار.

وجاءت بعدها عملة M الخاصة بمشروع MemeCore، التي ارتفعت بحوالي 11% إلى 1.10 دولار.

كما حققت عملة PUMP مكاسب تقارب 9%، فيما ارتفعت عملة PI بنحو 5%.

في المقابل، تعرضت معظم العملات الرقمية الكبرى لضغوط بيع، حيث تراجع سعر الايثيريوم (ETH) بأكثر من 1%، وسجلت كل من BNB وXRP خسائر مماثلة.

وكانت Hyperliquid (HYPE) من أكبر الخاسرين بين العملات الرئيسية بعد انخفاضها بنحو 5% إلى 52 دولار.

كما تراجعت UNI وAAVE بأكثر من 6% لكل منهما، في حين فقدت RAIN قرابة 3% من قيمتها.

وفي المقابل، تمكنت بعض العملات من تحقيق أداء إيجابي، من بينها Monero (XMR) وHedera (HBAR) وShiba Inu (SHIB).

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 30 مليار دولار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتستقر عند حوالي 2.26 تريليون دولار، في ظل استمرار حالة الترقب بين المستثمرين بشأن الاتجاه القادم للسوق.

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