وكالة فيتش تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، مع اقتراب مؤشر إس آند بي 500 من أعلى مستوى قياسي له، بدعم من الإدراج القوي لشركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية في بورصة ناسداك، والذي عزز التفاؤل تجاه أسهم شركات رقائق الذاكرة، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى موسم إعلان نتائج أعمال الشركات الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

عاد الزخم إلى أسهم الذكاء الاصطناعي بعد أن أنهت أسهم إس كيه هاينكس أولى جلسات تداولها في الولايات المتحدة مرتفعة بنحو 13% فوق سعر الطرح، لتغلق عند 170 دولارًا للسهم، عقب جمع الشركة أكثر من 26 مليار دولار من خلال بيع إيصالات الإيداع الأمريكية بسعر 149 دولارًا للسهم.

كما عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت مواصلة المحادثات، وأن الولايات المتحدة وافقت على ذلك، لكنه أكد في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار الذي أُعلن في يونيو "انتهى".

وجددت المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع المخاوف من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج أعمال الربع الثاني الأسبوع المقبل، مع إعلان البنوك الأمريكية الكبرى نتائجها أولًا. وتشير تقديرات إل إس إي جي إلى نمو أرباح شركات مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 24% على أساس سنوي، بقيادة شركات التكنولوجيا.

وقال تيري ساندفن، كبير استراتيجيي الأسهم في يو إس بنك لإدارة الثروات بمدينة مينيابوليس: "هذا الربع يحمل توقعات مرتفعة للغاية، مع هامش ضئيل للخطأ. وستمنحنا نتائج البنوك قراءة جيدة حول قوة الاقتصاد الأساسية، وما يفعله المستهلكون والشركات."

وبفضل تحسن توقعات الأرباح، يتم تداول مؤشر إس آند بي 500 عند مضاعف ربحية يبلغ نحو 20 مرة للأرباح المتوقعة، مقارنة بنحو 21 مرة في أواخر مايو، رغم تداول المؤشر بالقرب من مستوياته القياسية.

ولا تزال شركات صناعة الرقائق الإلكترونية من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، مدفوعة بتوقعات استمرار الإنفاق الضخم من شركات الحوسبة السحابية الكبرى، إلا أن المخاوف بشأن ارتفاع التقييمات وعمليات جني الأرباح أدت إلى زيادة تقلبات القطاع مؤخرًا.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.42% ليغلق عند 7,575.39 نقطة، ليظل أقل بنحو 0.45% فقط من أعلى مستوى قياسي سجله في 2 يونيو.

صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.29% إلى 26,281.61 نقطة.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.29% إلى 52,637.01 نقطة.



وسجلت 8 قطاعات من أصل 11 ضمن مؤشر إس آند بي 500 مكاسب، تصدرها قطاع تكنولوجيا المعلومات بارتفاع 1.65%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية الذي صعد 1.46%.

كما ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 0.06%، محققًا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.

وعلى أساس أسبوعي:

ارتفع إس آند بي 500 بنسبة 1.2%.

صعد ناسداك بنسبة 1.7%.

تراجع داو جونز بنسبة 0.5%.



أبرز تحركات الأسهم

قفز سهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 6% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل.

هبط سهم موديرنا بنحو 11%، مسجلًا أسوأ أداء يومي له منذ أكثر من عام.

تراجع سهم دلتا إيرلاينز بنسبة 1.8% رغم توقعات الشركة بتحقيق أرباح في الربع الثالث تفوق تقديرات السوق.



ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر يونيو، إلى جانب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وفي ختام التعاملات، فاقت الأسهم المرتفعة نظيرتها المنخفضة داخل مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 2.1 إلى 1، فيما بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية نحو 14.5 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 22.4 مليار سهم خلال آخر 20 جلسة تداول.