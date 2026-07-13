سعر اليورو مقابل الين يقترب من الهدف-توقعات اليوم 13-7-2026

أنهى سعر الزوج الارتداد التصحيحي الهابط باختباره للدعم الإضافي الممتد حاليا نحو 216.40 وليستقر أعلاه محاولا تأكيد تمسكه بالسيناريو الصاعد المقترح سابقا, فالثبات المتكرر فوق الدعم الحالي وبتقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد ذلك فرص استهدافه قريبا لمستوى 217.30 ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمركز قرب 217.90 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف المحاولات الصاعدة وتسجيل المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

أما نعرض السعر للضغوط السلبية وتسلله دون الدعم الحالي سيؤكد ذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط لنتوقع تكبده لخسائر عديدة بتسلله أولا نحو 215.90 و215.40 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 216.60 و 217.90

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم