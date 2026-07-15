سعر البتكوين (BTCUSD) يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 15-07-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم مستوى المقاومة المهم 79.00$، مستفيداً من تجدد الزخم الشرائي بعد بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، عقب نجاح السعر في تصريف حالة التشبع الشرائي، ما يمنحه مساحة أكبر لمواصلة الصعود خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويحظى السعر بدعم إضافي من استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وفي حال نجاح النفط في اختراق تلك المقاومة، فقد يفتح ذلك المجال لاستهداف مستويات مقاومة جديدة خلال الفترة المقبلة.