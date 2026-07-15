سعر سهم تمكين (1835) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 15-07-2026

قفز سهم الشركة العقارية السعودية (4020) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 16.55 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 16.55 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 18.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد