سعر الباوند مقابل الين يجني بعض الأرباح-توقعات اليوم 17-7-2026

فشل سعر المؤشر مجددا بتجاوز الحاجز المستقر عند 7580.00 ليدفع به ذلك لتفعيل المحاولات التصحيحية السلبية لنلاحظ تسلله حاليا نحو 7475.00 والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه المقترح للتداولات القادمة.

تعرض السعر لضغوط سلبية إضافية بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 قد يدفع بالسعر لكسر العائق الحالي والبدء باستهداف محطات تصحيحية جديدة بانجذابه نحو 7415.00 و7355.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7415.00 و 7540.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز