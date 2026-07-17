شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض مع استمرار هبوط أسهم الرقائق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يتماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين

•الدولار الأمريكي يواصل الصعود مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط العالمية ترتفع قرب أعلى مستوياتها في شهر

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،مع نشاط نسبي لعمليات الشراء من مستويات منخفضة ،لكنها على وشك تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،تحت ضغط صعود الدولار وارتفاع النفط ،بسبب التصعيد العسكري المتبادل بين الولايات المتحدة و إيران.



أدت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة هذا الأسبوع إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري،فى انتظار صدور المزيد من البيانات الاقتصادية والتعليقات الفيدرالية للحصول على المزيد من الأدلة حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى (4,008.86$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (3,976.12$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (3,970.89$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقدت أسعار الذهب نسبة 2.1% ،وسجلت أدنى مستوى في أسبوعين عند 3,969.34 دولارًا للأونصة ،بعد صدور بيانات قوية عن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب منخفضة حتى اللحظة بحوالي 2.75% ،على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،عاكسًا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



يركز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، مع استمرار تصاعد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز، مما زاد من المخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط العالمية.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بحوالي 1.0% ،لتستأنف صعودها التي توقف مؤقتًا بالأمس ،في طريقها صوب ملامسة أعلى مستوياتها في شهر ،والتي سجلتها خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في محيط مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات الجوية على أهداف داخل إيران، وذلك لليوم السادس على التوالي.

•ورد الحرس الثوري الإيراني بهجمات انتقامية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت قواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في دول المنطقة.

•حذرت إيران الولايات المتحدة من أن مضيق هرمز يمثل "خطًا أحمر"، مؤكدة أنها سترد على أي هجمات تستهدف بنيتها التحتية.

•أفادت تقارير بأن إيران تدرس توسيع نطاق الرد، بما في ذلك تهديد حركة الشحن في البحر الأحمر إذا استمرت الضربات الأمريكية.

•يواصل الأسطول الأمريكي (المكون من 20 سفينة حربية ومئات المقاتلات بالمنطقة) اعتراض حركة السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

•تشير التطورات إلى أن اتفاق التهدئة المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو أصبح فعليًا غير قابل للتنفيذ، مع توقف المفاوضات وعودة المواجهات العسكرية بصورة واسعة.



الفائدة الأمريكية

•أظهرت بيانات هذا الأسبوع تباطؤ أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو مع تراجع أسعار الطاقة.



•رحب كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بانخفاض معدلات التضخم لشهر يونيو، لكنهم قالوا إنهم بحاجة إلى المزيد من هذه القراءات للتأكد من انحسار ضغوط الأسعار فعليًا.



•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري من 59% إلى 90%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 41% إلى 10%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 10% إلى 25% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 90% إلى 75%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال "تيم ووترر" كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: شهد الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم بعد أن جذب انخفاض سعره إلى ما دون 4,000 دولار بعض عمليات الشراء.



وأضاف ووترر :لا تزال المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط قائمة، حيث تُعدّ مخاوف التضخم والعائدات القوى عوامل التي تُعيق ارتفاع أسعار الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الخميس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,001.88 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 2 يوليو الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه البيعي - توقعات اليوم – 17-07-2026