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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم الأسمنت العربية (3010) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 19-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-19 03:00 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر سهم الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (1834) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 6.50 ريال، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 6.50 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته المحورية عند سعر 7.00 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد