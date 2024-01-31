موعد الإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا غدًا، الخميس، بمقر الشركة الخاصة بهاني برزي عضو مجلس الإدارة، من أجل تقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأبيض، بشكل رسمي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويبذل نادي الزمالك جهدًا كبيرًا في الفترة الحالية من أجل التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما انتهت أزمة القيد والتي حرمت الفريق من ضم أي لاعبين منذ الموسم الماضي.

وسيتم إقامة المؤتمر الصحفي في تمام الساعة السابعة مساء غد الخميس ليعلن خلاله مسؤولو الزمالك الصفقات التي تم إبرامها.

ونجح الزمالك في التعاقد مع كل من: عبدالله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز ومهاب ياسر من الداخلية وياسر حمد مدافع فلسطين وأحمد حمدي لاعب مونتريال امباكت الكندي ومحمد عاطف لاعب طنطا وترافيس موتيابا جناح منتخب أوغندا ومحمد شحاته من طلائع الجيش وناصر ماهر من مودرن فيوتشر وزياد كمال من إنبي.

يشار إلى أن الزمالك كان قد فاز بلقب بطولة كأس دبي للتحدي على حساب الأهلي السعودي بنتيجة 3-0.