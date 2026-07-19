سعر سهم الرياض (1010) يهاجم سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 19-07-2026

اكتسى سعر سهم شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات (4191) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويحول هذا الضغط لمحرك إيجابي قد يدفعه لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة وقد جاء ذلك بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية لصحة هذا الصعود من الناحية الفنية، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 41.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 46.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد