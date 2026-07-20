الاقتصاد

سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– توقعات اليوم 20-7-2026

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  • سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– توقعات اليوم 20-7-2026 1/2
  • سعر البلاتين يكرر الإغلاقات السلبية– توقعات اليوم 20-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-20 05:54 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لامس سعر النحاس بتداولات يوم الجمعة مستوى 6.1200$ ومن ثم ليضطر لتقديم بعض التداولات الجانبية نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليعوق ذلك المحاولات السلبية المقترحة سابقا بتذبذبه حاليا قرب مستوى 6.2100$.

 

نذكر بأن الثبات المتكرر دون الحاجز الرئيسي والمتمثل بمستوى 6.5100$ إضافة لاستمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي الهابط لنتوقع مهاجمة السعر قريبا لمستوى 5.9000$ وبتجاوزه سيشكل مستوى 5.7800$ الهدف التالي للتداولات الهابطة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.9000 $ و 6.2500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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