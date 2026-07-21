البنك السعودي الأول يوزع 2.06 مليار ريال أرباحاً نقدية عن النصف الأول 2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس في بورصتي لندن وشنغهاي خلال تعاملات الثلاثاء، مدعومة بزيادة الطلب الصيني في ظل انخفاض المخزونات المتاحة، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على آفاق الطلب العالمي، وفقًا لـرويترز.

نقص المعروض يدعم الأسعار

يرى محللو السلع في بنك ING، وارن باترسون وإيوا مانثي، أن ارتفاع أسعار النحاس يعود بالأساس إلى تشديد أوضاع السوق الفعلية في الصين، وليس إلى تحسن توقعات النمو الاقتصادي.

وارتفع علاوة يانغشان (Yangshan Premium)، وهي الرسوم الإضافية التي يدفعها المستوردون لإدخال النحاس إلى الصين، إلى نحو 100 دولار للطن، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، مقارنة بنحو 20 دولارًا للطن في أواخر يناير.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة الطلب على النحاس المكرر، بعدما دفعت ندرة الخردة المشترين إلى الاعتماد بشكل أكبر على الواردات.

إجراءات بكين تزيد ضغوط الإمدادات

ساهمت حملة الحكومة الصينية على ممارسات تداول الفواتير في تعطيل تدفقات خردة النحاس داخل السوق المحلية، ما أدى إلى تشديد الإمدادات.

وفي الوقت نفسه، أدت أعمال الصيانة في عدد من مصاهر النحاس الصينية إلى خفض إنتاج النحاس المكرر، وهو ما زاد من محدودية المعروض.

المخزونات عند مستويات منخفضة

تراجعت مخزونات النحاس في الصين إلى مستويات تقترب من الحد الأدنى للنطاق الموسمي المعتاد، بينما انخفضت مخزونات بورصة لندن للمعادن (LME) إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس.

وأدى نقص الإمدادات المحلية إلى زيادة تدفقات النحاس نحو الصين لتلبية الطلب المتزايد.

الرسوم الأمريكية تضيف دعمًا للأسعار

استفادت أسعار النحاس أيضًا من توقعات الأسواق بإمكانية فرض رسوم جمركية أمريكية على المعدن.

وخلال تعاملات الإثنين، جرى تداول النحاس في بورصة لندن للمعادن بالقرب من 13,600 دولار للطن، ليرتفع بنحو 9% مقارنة ببداية العام.

مخاطر الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة

ورغم أن انخفاض المخزونات، وقوة الطلب الصيني، وتراجع المعروض في البورصات العالمية توفر عوامل دعم قوية لأسعار النحاس، فإن السوق لا تزال تواجه مخاطر قد تحد من استمرار الصعود.

وتتمثل أبرز هذه المخاطر في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي قد تؤثر على الطلب العالمي على المعادن الصناعية.