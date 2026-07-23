سعر النفط الخام يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 23-07-2026

يشهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في ظل محاولات لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاختراق مستوى المقاومة المحوري 59.75$، مستفيداً من استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من فرص مواصلة الصعود على المدى القصير.

كما تحسنت الصورة الفنية بعد نجاح السعر في تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، ما أعاد تنشيط الزخم الإيجابي ويدعم استمرار الموجة التصحيحية الصاعدة، ويبقى اختراق تلك المقاومة والثبات أعلاها مفتاحاً لفتح الطريق أمام استهداف مستويات مقاومة جديدة خلال الفترة المقبلة.