سعر النفط خام برنت يواصل الصعود – توقعات اليوم – 23-07-2026

قفز سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز الزوج لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.