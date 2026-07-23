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سعر النفط خام برنت يواصل الصعود – توقعات اليوم – 23-07-2026

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  • سعر النفط خام برنت يواصل الصعود – توقعات اليوم – 23-07-2026 1/2
  • سعر النفط خام برنت يواصل الصعود – توقعات اليوم – 23-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-23 02:38 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز الزوج لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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