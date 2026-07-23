شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وسط شكوك بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف الجسور ومحطات الكهرباء في إيران.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، بأكثر من 3% لتغلق عند 94.07 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنحو 3% لتستقر عند 86.83 دولارًا للبرميل.

وبذلك تكون أسعار النفط قد قفزت بأكثر من 20% منذ بداية الشهر، مع تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

روبيو يثير التشاؤم

زادت الشكوك بشأن نجاح أي جهود دبلوماسية لحل الأزمة بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن طهران "ليست جادة" بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي القتال.

وخلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين، قال روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب.

وأضاف: "الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية، ونرغب في إبرام اتفاق إذا كان ذلك ممكنًا مع إيران." لكنه أشار إلى أن الإيرانيين "لا يبدون جادين في التوصل إلى اتفاق".

وأوضح أن طهران قدمت تعهدات ضمن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها الشهر الماضي، لكنها انتهكتها خلال أسبوعين فقط.

وأكد روبيو أن القوات الأمريكية ستواصل حماية الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفًا: "سنواصل حماية حركة الشحن، ونعتقد أنه ينبغي للدول الأخرى أن تنضم إلينا في هذه المهمة."

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يمتلك العديد من الخيارات إذا استمرت إيران في رفض التعاون.

وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن فرض حظر على السفن التي تقوم بتحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، وهو ما يهدد صادرات النفط السعودية التي جرى تحويل جزء منها إلى البحر الأحمر لتعويض تراجع الإمدادات المارة عبر مضيق هرمز.

ترامب يهدد بقصف الجسور ومحطات الكهرباء

وفي تصعيد جديد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف الجسور ومحطات توليد الكهرباء داخل إيران إذا استهدفت طهران السفن المارة عبر مضيق هرمز.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة Truth Social: "اعتبارًا من الآن، إذا أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر على سفينة في مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسرًا أو محطة كهرباء، بما في ذلك تلك الواقعة بجوار العاصمة طهران."

وفي الوقت ذاته، أعلن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية نفذت الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات ضد أهداف داخل إيران.

وأوضح الجيش الأمريكي أن الهجمات استهدفت مراكز العمليات العسكرية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومستودعات الطائرات المسيّرة، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية.