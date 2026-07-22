أرباح جمجوم فارما السعودية ترتفع بشكل طفيف إلى 137.63 مليون في الربع الثاني 2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تعاملات الأربعاء، لتسجل أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، تحديداً في التاسع من يونيو حزيران الماضي مع تجاوز خام برنت حاجز 95 دولارًا للبرميل، وسط تصاعد المخاوف من تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط نتيجة استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تهديدات جماعة الحوثي المدعومة من إيران لحركة الملاحة البحرية.

خام برنت يتجاوز 95 دولارًا وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات عبر هرمز وباب المندب

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.82 دولار، أو 4.2%، إلى 94.83 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:38 بتوقيت غرينتش، بعدما لامست خلال الجلسة مستوى 95.24 دولارًا.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بمقدار 3.65 دولار، أو 4.33%، إلى 87.99 دولارًا للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ 11 يونيو.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرات مسيرة إيرانية.

وإلى جانب التوترات المتجددة حول مضيق هرمز، فتحت جماعة الحوثي جبهة جديدة في الصراع، بعدما هددت باستهداف السفن التي تنقل النفط السعودي عبر مضيق باب المندب، وأعلنت فرض حصار بحري على السعودية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى KCM Trade، إن سوق الطاقة يواجه الآن مخاطر مزدوجة، إذ يبدو أن مضيق باب المندب قد ينضم إلى مضيق هرمز كنقطة توتر رئيسية، بينما يراقب المتعاملون عن كثب حركة الشحن في البحر الأحمر.

وأوضح أن باب المندب، الواقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أصبح مسارًا أكثر أهمية لصادرات النفط الخام السعودية، بعدما تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل حاد مجددًا عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من الشهر الجاري.

تحويل مسار الناقلات وترقب بيانات المخزونات الأمريكية

وأظهرت البيانات أن ثلاث ناقلات نفط محملة بخام سعودي ومتجهة إلى الصين والهند غيرت مسارها في البحر الأحمر، الثلاثاء، واتجهت نحو قناة السويس بدلًا من الإبحار بمحاذاة السواحل اليمنية.

وقال فرانك فالباوم، محلل الأسواق لدى منصة Naga.com، إن تهديدات الحوثيين دفعت الناقلات إلى تغيير مساراتها، وهو ما قد يزيد الضغوط على سوق النفط الفعلية ويؤثر في الصادرات السعودية، بما يدعم استمرار ارتفاع الأسعار.

وأضاف التقرير أن شركات التكرير الآسيوية بدأت، استجابةً لهذه التهديدات، البحث عن شحن النفط الخام من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر عبر قناة السويس ثم الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا.

ورغم تراجع المخزونات النفطية العالمية بفعل الصراع، أظهرت بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي (API) ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين، بحسب مصادر في السوق.

وتأتي هذه البيانات قبيل صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في وقت لاحق من الأربعاء، والتي يترقبها المستثمرون لتقييم اتجاهات العرض والطلب في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم.