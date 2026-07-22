خسائر سبكيم السعودية تقفز إلى 592 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026 لانخفاض المبيعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت عملة البيتكوين (Bitcoin) بشكل طفيف خلال تعاملات الأربعاء لتتداول بالقرب من 66 ألف دولار، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إلا أنها لا تزال مرتفعة بأكثر من 2.5% منذ بداية الأسبوع، مدعومة باستمرار الطلب المؤسسي وتدفقات الاستثمار إلى صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (Spot Bitcoin ETFs) المدرجة في الولايات المتحدة، إلى جانب التفاؤل بشأن مشروع قانون CLARITY الخاص بتنظيم سوق الأصول الرقمية.

وجاءت تحركات العملة المشفرة في وقت أعلن فيه الجيش الأمريكي تنفيذ الليلة الحادية عشرة من الضربات على إيران، مستهدفًا حظائر الطائرات ومواقع تخزين الطائرات المسيرة.

كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الضربات الأمريكية ستتصاعد، مؤكدًا استهداف أي موقع تحاول إيران من خلاله إعادة بناء برنامجها النووي.

في المقابل، واصلت إيران هجماتها في منطقة الخليج، مستهدفة أصولًا عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن، كما أعلنت أن قواتها استهدفت ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز.

وفي تطور آخر، أعلنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران فتح جبهة جديدة في الصراع وفرض حصار بحري على السعودية، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وأضعف شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، الأمر الذي حدّ من مكاسب بيتكوين.

تدفقات صناديق الـETF والتفاؤل التشريعي يعززان الثقة في السوق

ورغم التوترات الجيوسياسية، لا يزال الطلب المؤسسي على بيتكوين قويًا، إذ أظهرت بيانات منصة SoSoValue أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (Spot Bitcoin ETFs) سجلت تدفقات نقدية داخلة بقيمة 203.14 مليون دولار يوم الثلاثاء، لتسجل سادس جلسة متتالية من التدفقات الإيجابية.

وتشير هذه التدفقات المستمرة إلى عودة تدريجية للمستثمرين المؤسسيين إلى سوق العملات المشفرة، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ويرى محللون أن استمرار هذه التدفقات قد يدعم تعافي بيتكوين خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت نفسه، عزز التقدم المحرز في مشروع قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (Digital Asset Market Clarity Act - CLARITY Act) حالة التفاؤل في السوق، بعدما وافق البيت الأبيض على إضافة بند شامل يتعلق بأخلاقيات العمل، ما قد يزيل إحدى أبرز العقبات أمام إقرار التشريع.

ومن المتوقع أن يمهد هذا التطور الطريق للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدًا لطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ الأمريكي، مع إمكانية إقراره قبل الموعد المستهدف في أغسطس إذا حظي بدعم كافٍ من الحزبين.

وقالت جيسيكا مارتينيز، مديرة السياسات الأمريكية في شركة Fireblocks، في مقابلة مع FXStreet، إن سوق الأصول الرقمية سيواصل التطور سواء تم إقرار قانون CLARITY أم لا.

وأضافت: "الخبر الجيد هو أن السوق سيواصل التقدم سواء أُقر قانون CLARITY أم لا، لكن السؤال هو: أي المؤسسات ستكون مستعدة لمواكبة هذا التطور؟"

وأوضحت أن المؤسسات المالية الكبرى بدأت بالفعل في تطوير أعمالها ضمن الإطار التنظيمي الحالي، بينما لا تزال بعض البنوك ومديري الأصول الأكثر تحفظًا ينتظرون قواعد تنظيمية أكثر استقرارًا يمكنها الصمود أمام الطعون القضائية أو أي تغييرات مستقبلية في الإدارة الأمريكية.

وأكدت أن الإجراءات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة توفر توجيهًا للسوق، لكن التشريع هو الذي يمنح الاستقرار طويل الأجل، مشيرة إلى أن تبني الأصول الرقمية سيستمر حتى في غياب القانون، وإن كان بوتيرة أقل ومع مشاركة مؤسساتية أضعف.