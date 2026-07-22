سعر سهم جي آي جي (8250) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 22-07-2026

شهد سعر سهم أسمنت المدينة (3003) مكاسب طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 10.90 ريال، ليستهدف مستوى الدعم التالي له عند سعر 9.80 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط