شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين وسط أجواء جيوسياسية متوترة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط تسجل مستويات أعلى جديدة في 6 أسابيع

•استمرار تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى في أسبوعين ،بفضل الطلب النشط من مستثمري التجزئة على المعدن الثمين ،بالإضافة إلى دعم توقف صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.



تواصل أسعار النفط العالمية صعودها الواسع ،لتسجل مستويات أعلى جديدة في ستة أسابيع ، الأمر الذي يغذي مخاوف تجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،ويعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.6% إلى (4,141.73$) الأعلى منذ 7 يوليو الجاري ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,077.55$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,076.87$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.75% ، في ثاني مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين عند 3,959.72 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ،ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوع ، ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح ،عاكسًا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بأكثر من 4% ، لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، مسجلةً أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، مدعومةً بتزايد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تهديدات جماعة الحوثي باستهداف السفن وناقلات النفط المرتبطة بالسعودية.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة الحادية عشرة من الضربات الجوية المتواصلة على أهداف عسكرية إيرانية.

•الضربات الأمريكية استهدفت مراكز قيادة ومنشآت لوجستية ومستودعات للطائرات المسيّرة ومعدات بحرية، في إطار حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

•وأعلنت إيران مواصلة الرد العسكري، مع استمرار استهداف مواقع و قواعد عسكرية أمريكية في دول المنطقة.

•لوّح الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، باستهداف موقع نووي إيراني مشتبه به في منطقة "جبل الفأس" قريباً وبشكل عنيف.

•ردت طهران بأن أي هجوم على منشآتها النووية سيعني رسمياً "توسيع نطاق الحرب" في كامل المنطقة.

•لا تزال جهود الوساطة التي تقودها عدة أطراف إقليمية، من بينها باكستان وقطر، مستمرة لبحث إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أنه لم يُعلن حتى الآن عن اتفاق رسمي أو هدنة جديدة.



الفائدة الأمريكية

•انضمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إلى الأصوات المتزايدة من صانعي السياسات الذين يُجادلون بأن رفع أسعار الفائدة قد تكون ضرورية لكبح جماح التضخم المستمر.

•وسط صعود أسعار النفط العالمية ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع يوليو الجاري من 85% إلى 73 % ،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 15% إلى 27%.

•وتراجع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 20% إلى 14%،وارتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 80% إلى 86%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال "تيم ووترر" كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد: دخل المشترون السوق بحثًا عن فرص استثمارية قيّمة بعد التراجع الأخير، كما أن الآمال في إحراز تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران تدعم تحركات الأسعار.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الثلاثاء بنحو 2.28 طن متري،فى ثاني زيادة يومية على التوالي،ليرتفع الإجمالي إلى 1,005.87 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 25 يونيو الماضي.



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