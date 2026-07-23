الداو جونز يغلق مستقراً وناسداك تحت ضغوط أسهم التكنولوجيا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت عملة الريبل (XRP) على أداء يميل إلى الإيجابية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك على الرغم من استمرار الضغوط التي يتعرض لها سوق العملات المشفرة نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات، تراجعت العملة الرقمية الريبل بنحو 0.5% خلال اليوم، بالتزامن مع انخفاض واسع في سوق الأصول الرقمية.

التطورات الجيوسياسية بالشرق الأوسط تلقي بظلالها السلبية

زادت الشكوك بشأن نجاح أي جهود دبلوماسية لحل الأزمة بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن طهران "ليست جادة" بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي القتال.

وخلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين، قال روبيو إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب.

وأضاف: "الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى تسوية دبلوماسية، ونرغب في إبرام اتفاق إذا كان ذلك ممكنًا مع إيران." لكنه أشار إلى أن الإيرانيين "لا يبدون جادين في التوصل إلى اتفاق".

وأوضح أن طهران قدمت تعهدات ضمن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها الشهر الماضي، لكنها انتهكتها خلال أسبوعين فقط.

وأكد روبيو أن القوات الأمريكية ستواصل حماية الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفًا: "سنواصل حماية حركة الشحن، ونعتقد أنه ينبغي للدول الأخرى أن تنضم إلينا في هذه المهمة."

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يمتلك العديد من الخيارات إذا استمرت إيران في رفض التعاون.

وفي المقابل، أعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن فرض حظر على السفن التي تقوم بتحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، وهو ما يهدد صادرات النفط السعودية التي جرى تحويل جزء منها إلى البحر الأحمر لتعويض تراجع الإمدادات المارة عبر مضيق هرمز.

وفي تصعيد جديد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف الجسور ومحطات توليد الكهرباء داخل إيران إذا استهدفت طهران السفن المارة عبر مضيق هرمز.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة Truth Social: "اعتبارًا من الآن، إذا أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي صاروخ أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر على سفينة في مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسرًا أو محطة كهرباء، بما في ذلك تلك الواقعة بجوار العاصمة طهران."

وفي الوقت ذاته، أعلن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن القوات الأمريكية نفذت الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات ضد أهداف داخل إيران.

وأوضح الجيش الأمريكي أن الهجمات استهدفت مراكز العمليات العسكرية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومستودعات الطائرات المسيّرة، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية.

تدفقات قوية تدعم النظرة الإيجابية

ورغم التراجع المحدود، أظهرت بيانات سوق المشتقات استمرار تحسن الاهتمام بعملة الريبل، حيث ارتفع إجمالي العقود المفتوحة (Open Interest) في العقود الدائمة إلى متوسط 2.23 مليار ريبل يوم الأربعاء، مقارنة مع 2.17 مليار ريبل في اليوم السابق، وذلك بعد انخفاضها من 2.37 مليار ريبل المسجلة يوم الاثنين.

ويشير هذا الأداء إلى أن عمليات جني الأرباح الأخيرة لم تؤثر بشكل كبير على شهية المستثمرين تجاه العقود الآجلة الخاصة بالعملة.

وفي الوقت نفسه، واصل حجم التداول تسجيل نمو ملحوظ، إذ بلغ 2.40 مليار دولار يوم الأربعاء، ارتفاعًا من 2.12 مليار دولار في اليوم السابق.

ويرى محللون أن تزامن ارتفاع أحجام التداول مع زيادة العقود المفتوحة يعكس استمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى العملة، وهو ما يدعم التوقعات الإيجابية لتحركات الريبل على المدى القصير، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الجيوسياسية العالمية.