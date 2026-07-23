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هبط في المعاملات الفورية.. انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2%

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

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الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 11:44 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب ‌الخميس بأكثر من اثنين بالمئة متراجعة عن أعلى ‌مستوى لها في أسبوعين.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 4041.59 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولارًا في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يوليو الجاري.

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وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 2.6% إلى 4043.50 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.3% إلى 57.15 دولارًا للأوقية ونزل البلاتين 3.1% إلى 1593.17 دولارًا وتراجع البلاديوم 2.8% إلى 1255 دولارًا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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