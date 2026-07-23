هبط في المعاملات الفورية.. انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2%

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الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 11:44 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب الخميس بأكثر من اثنين بالمئة متراجعة عن أعلى مستوى لها في أسبوعين.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 4041.59 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولارًا في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يوليو الجاري.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.3% إلى 57.15 دولارًا للأوقية ونزل البلاتين 3.1% إلى 1593.17 دولارًا وتراجع البلاديوم 2.8% إلى 1255 دولارًا.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.1% إلى 4041.59 دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولارًا في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يوليو الجاري.
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أسعار الذهبوانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 2.6% إلى 4043.50 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.3% إلى 57.15 دولارًا للأوقية ونزل البلاتين 3.1% إلى 1593.17 دولارًا وتراجع البلاديوم 2.8% إلى 1255 دولارًا.