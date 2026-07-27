تراجع الدولار أمام عملات رئيسية بعد انخفاض أسعار النفط

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - تراجع الدولار أمام عملات رئيسية في بداية التداولات الآسيوية اليوم الاثنين، بعد انخفاض أسعار النفط.

وانخفض الدولار 0.2% أمام العملة اليابانية إلى 163.585 ين في أكبر تراجع له منذ 10 يوليو، فيما ارتفع اليورو ‌0.2% إلى 1.1397 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3353 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5802 دولار، بينما صعد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6997 دولار.

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، 0.25% إلى 101.23.