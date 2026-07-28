ارتفاع أرباح «زين السعودية» 60.6% إلى 204 ملايين ريال بالربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 60.6% إلى 204 ملايين ريال، مقابل 127 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، ارتفع صافي الربح الموحد لشركة زين السعودية (بعد احتساب الحصص غير المسيطرة) بمقدار 75 مليون ريال ليبلغ 202 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026م، مقارنةً بـ 127 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025م، مسجلًا نموًا بنسبة 59%.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 1.8% ليبلغ 1,654 مليون ريال، مقارنةً بـ 1,625 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025م، بزيادة قدرها 29 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن مزيج الإيرادات، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو قطاع خدمات الجيل الخامس (5G) لقطاع الأفراد.
ووفقا للبيان، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية (بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة) بمقدار 6 ملايين ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجةً لما يلي:
ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار87 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في الشبكة وارتفاع تكاليف صيانتها، قابَل ذلك انخفاض في خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 81 مليون ريال، نتيجة تسريع عمليات التحصيل النقدي من شركة تمام بعد بيع جزء من محفظة الديون التي سبق تكوين مخصص لها، مما أسهم في تحقيق أثر إيجابي صافٍ على خسائر الائتمان المتوقعة بقيمة 53 مليون ريال.
- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 3% ، بما يعادل 23 مليون ريال، لتبلغ 873 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026م، مقارنةً بـ 850 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025م.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 17.7% من 305 مليون ريال إلى 359 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصروفات الاستهلاك والإطفاء بمقدار 31 مليون ريال، وذلك بشكل أساسي نتيجة الاستهلاك الكامل لبعض الأصول.
- دخل غير متكرر: سجلت الشركة دخلًا غير متكرر بقيمة 15 مليون ريال من صندوق الخدمة الشاملة خلال الربع الحالي.
- انخفاض تكاليف التمويل:
انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 12 مليون ريال (بنسبة 7%) نتيجة تحسين هيكل مديونية الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أنه باستبعاد أثر الدخل غير المتكرر المسجل خلال الربع الحالي ، حقق صافي الربح نموًا بنسبة 5% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025م.
وبلغ صافي ربح شركة زين السعودية 204 ملايين ريال في الربع الثاني من عام 2026م، مقارنةً بـ 201 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026م.
وارتفع صافي الربح الموحد لشركة زين السعودية (بعد احتساب الحصص غير المسيطرة) بشكل طفيف من 201 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026م إلى 202 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
1- انخفاض طفيف في إجمالي الربح بمقدار 5 ملايين ريال.
2- انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية (بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة) بمقدار 75 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجةً لما يلي:
أ-انخفاض التكاليف بمقدار 29 مليون ريال نتيجة مبادرات تحسين كفاءة التكاليف.
ب-انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 46 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى شركة تمام.
ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بمقدار 69 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026م، لتبلغ 873 مليون ريال، مقارنةً بـ 804 ملايين ريال في الربع الأول من عام 2026م.
ارتفع الربح التشغيلي بمقدار 99 مليون ريال، بما يعادل 38%، ليبلغ 359 مليون ريال، مقارنةً بـ 260 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026م، ويعكس ذلك نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، إلى جانب انخفاض مصروفات الاستهلاك والإطفاء بمقدار 29 مليون ريال.
انخفض الدخل غير المتكرر المرتبط بصندوق الخدمة الشاملة من 98 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026م إلى 15 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026م.
بلغ صافي ربح شركة زين السعودية خلال النصف الأول من عام 2026م، 405 مليون ريال، مقارنةً بـ 220 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م، محققًا نموًا بنسبة 84%، وبزيادة قدرها 185 مليون ريال.
بلغ صافي الربح الموحد لشركة زين السعودية (بعد احتساب الحصص غير المسيطرة) 402 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026م، مقارنةً بـ 220 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:
ارتفاع إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح خلال النصف الأول من عام 2026م بنسبة 3% ليبلغ 3,314 مليون ريال، مقارنةً بـ 3,211 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م، بزيادة قدرها 103 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن مزيج الإيرادات، على الرغم من تراجع إيرادات أجهزة الهواتف.
ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية:
ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بمقدار 90 مليون ريال، مع انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 55 مليون ريال.
نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء :(EBITDA) بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1,676 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026م، مقارنةً بـ 1,664 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م، بزيادة قدرها نحو 13 مليون ريال، بما يعادل 1%.
ارتفاع الربح التشغيلي: ارتفع الربح التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2026م، بنسبة 7% ليبلغ 619 مليون ريال، مقارنةً بـ 579 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م، ويعكس ذلك انخفاض مصروفات الاستهلاك والإطفاء بمقدار 27 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجة الاستهلاك الكامل لبعض الأصول.
دخل غير متكرر:
سجلت الشركة دخلًا غير متكرر بقيمة 112 مليون ريال من صندوق الخدمة الشاملة خلال الفترة الحالية.
انخفاض تكاليف التمويل: انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 38 مليون ريال (بنسبة 11%) نتيجة تحسن تكلفة مديونية الشركة.
وتجدر الإشارة إلى انه بعد استثناء أثر الدخل غير المتكرر المسجل خلال الفترة الحالية ، حقق صافي الربح نموًا بنسبة 8% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025م.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، ارتفع صافي الربح الموحد لشركة زين السعودية (بعد احتساب الحصص غير المسيطرة) بمقدار 75 مليون ريال ليبلغ 202 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026م، مقارنةً بـ 127 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025م، مسجلًا نموًا بنسبة 59%.
وارتفع إجمالي الربح بنسبة 1.8% ليبلغ 1,654 مليون ريال، مقارنةً بـ 1,625 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025م، بزيادة قدرها 29 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن مزيج الإيرادات، مدفوعًا بشكل رئيسي بنمو قطاع خدمات الجيل الخامس (5G) لقطاع الأفراد.
ووفقا للبيان، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية (بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة) بمقدار 6 ملايين ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجةً لما يلي:
ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار87 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع في الشبكة وارتفاع تكاليف صيانتها، قابَل ذلك انخفاض في خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 81 مليون ريال، نتيجة تسريع عمليات التحصيل النقدي من شركة تمام بعد بيع جزء من محفظة الديون التي سبق تكوين مخصص لها، مما أسهم في تحقيق أثر إيجابي صافٍ على خسائر الائتمان المتوقعة بقيمة 53 مليون ريال.
- ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 3% ، بما يعادل 23 مليون ريال، لتبلغ 873 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026م، مقارنةً بـ 850 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025م.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 17.7% من 305 مليون ريال إلى 359 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصروفات الاستهلاك والإطفاء بمقدار 31 مليون ريال، وذلك بشكل أساسي نتيجة الاستهلاك الكامل لبعض الأصول.
- دخل غير متكرر: سجلت الشركة دخلًا غير متكرر بقيمة 15 مليون ريال من صندوق الخدمة الشاملة خلال الربع الحالي.
- انخفاض تكاليف التمويل:
انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 12 مليون ريال (بنسبة 7%) نتيجة تحسين هيكل مديونية الشركة.
وتجدر الإشارة إلى أنه باستبعاد أثر الدخل غير المتكرر المسجل خلال الربع الحالي ، حقق صافي الربح نموًا بنسبة 5% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025م.
وبلغ صافي ربح شركة زين السعودية 204 ملايين ريال في الربع الثاني من عام 2026م، مقارنةً بـ 201 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026م.
وارتفع صافي الربح الموحد لشركة زين السعودية (بعد احتساب الحصص غير المسيطرة) بشكل طفيف من 201 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026م إلى 202 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:
1- انخفاض طفيف في إجمالي الربح بمقدار 5 ملايين ريال.
2- انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية (بما في ذلك خسائر الائتمان المتوقعة) بمقدار 75 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجةً لما يلي:
أ-انخفاض التكاليف بمقدار 29 مليون ريال نتيجة مبادرات تحسين كفاءة التكاليف.
ب-انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 46 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى شركة تمام.
ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بمقدار 69 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026م، لتبلغ 873 مليون ريال، مقارنةً بـ 804 ملايين ريال في الربع الأول من عام 2026م.
ارتفع الربح التشغيلي بمقدار 99 مليون ريال، بما يعادل 38%، ليبلغ 359 مليون ريال، مقارنةً بـ 260 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026م، ويعكس ذلك نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، إلى جانب انخفاض مصروفات الاستهلاك والإطفاء بمقدار 29 مليون ريال.
انخفض الدخل غير المتكرر المرتبط بصندوق الخدمة الشاملة من 98 مليون ريال في الربع الأول من عام 2026م إلى 15 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026م.
بلغ صافي ربح شركة زين السعودية خلال النصف الأول من عام 2026م، 405 مليون ريال، مقارنةً بـ 220 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م، محققًا نموًا بنسبة 84%، وبزيادة قدرها 185 مليون ريال.
بلغ صافي الربح الموحد لشركة زين السعودية (بعد احتساب الحصص غير المسيطرة) 402 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026م، مقارنةً بـ 220 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:
ارتفاع إجمالي الربح: ارتفع إجمالي الربح خلال النصف الأول من عام 2026م بنسبة 3% ليبلغ 3,314 مليون ريال، مقارنةً بـ 3,211 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م، بزيادة قدرها 103 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن مزيج الإيرادات، على الرغم من تراجع إيرادات أجهزة الهواتف.
ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية:
ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بمقدار 90 مليون ريال، مع انخفاض خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 55 مليون ريال.
نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء :(EBITDA) بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1,676 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026م، مقارنةً بـ 1,664 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م، بزيادة قدرها نحو 13 مليون ريال، بما يعادل 1%.
ارتفاع الربح التشغيلي: ارتفع الربح التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2026م، بنسبة 7% ليبلغ 619 مليون ريال، مقارنةً بـ 579 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025م، ويعكس ذلك انخفاض مصروفات الاستهلاك والإطفاء بمقدار 27 مليون ريال، وذلك بشكل رئيسي نتيجة الاستهلاك الكامل لبعض الأصول.
دخل غير متكرر:
سجلت الشركة دخلًا غير متكرر بقيمة 112 مليون ريال من صندوق الخدمة الشاملة خلال الفترة الحالية.
انخفاض تكاليف التمويل: انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 38 مليون ريال (بنسبة 11%) نتيجة تحسن تكلفة مديونية الشركة.
وتجدر الإشارة إلى انه بعد استثناء أثر الدخل غير المتكرر المسجل خلال الفترة الحالية ، حقق صافي الربح نموًا بنسبة 8% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025م.